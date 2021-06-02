大陸國家版權局6月1日主辦的2021中國網路版權保護與發展大會，大陸國家版權局網路版權產業研究基地發布的《2020年中國網路版權產業發展報告》指出，2020年大陸網路版權產業市場規模首次突破1兆元（人民幣，下同）。

根據澎湃新聞引述該報告指出，2020年大陸網路版權產業推動科技創新、啟動文化消費、賦能復產復工、助力脫貧攻堅，推動市場規模達到1兆1847.3億元、年增率23.6％。

進一步看到該報告顯示，2020年大陸網路新聞媒體、網路遊戲依然是網路版權產業核心業態，占比合計超過6成。另外，短影音市場普及率大幅提升，占比為12.71％，較2019年提高2.19個百分點；而長影音則面臨轉型挑戰，占比9.13％，較2019年下降2.4個百分點；VR／AR則受益技術進步與消費級應用增長，占比提升超過1倍。

該報告同時指出，「十三五」期間，大陸網路版權產業結構持續調整，影音化趨勢明顯。其中網路遊戲占比連年下降，而短影音、直播、網路新聞媒體占比大幅提升。

(旺報 )