演藝圈恩愛夫妻檔侯昌明、曾雅蘭，結婚20年擁有一雙兒女，在2019年曾雅蘭投資手工派專賣，當時創下預購破千片的佳績，曾推出彌月禮盒系列，受到許多藝人朋友的喜愛，歌手蕭敬騰、梁靜茹都難以抵擋手工派的美味。如今本土疫情的襲擊，業績受到嚴重的影響，昨（1日）「PIETY派。對」在官方臉書表示：「夥伴們都無法再苦撐，忍痛無限期休業」。

「PIETY派。對」昨（ 1日）在官方臉書表示：「這一年，發生很多很多事情，加上因疫情持續延燒，夥伴們都無法再苦撐，忍痛無限期休業，謝謝大家開業以來的支持，我們後會有期。」「PIETY派。對」曾經擁有不少藝人朋友支持，吳奇隆、余文樂，都指定此品牌作為彌月禮盒，如今卻不敵疫情的來襲，只好正式宣布無期休業。

侯昌明 並在個人臉書表示：「這次的疫情搞得大家人心惶惶，影響各行各業好大，我們努力做好防疫，雖然覺得緊張一些、恐懼一些、待在家防疫無聊一些，但是都還算幸福也過得去。」他坦言，很努力利用自己的力量做烘焙，卻受到疫情影響，衝擊相當大。

侯昌明坦言：「我們也有討論要不要再撐一下，但員工薪水、店面租金和材料，真的都是在燒錢，不然我們也才剛裝潢好，就這樣結束很可惜。」他表示，股東們都相當捨不得，看不到台灣疫情未來的發展狀態。藝人NONO也在底下留言「期待轉型後再跟大家見面！」許多網友聽此訊息並難過地表回應：「珍重 希望再見」、「怎麼會這樣…」、「我的喜餅」、「曾經打過美好的一戰」、「期待再相會」、「待重逢那天」、「我的喜餅」、「可以再買一次嗎?」、「前幾天才去買…」、「相當不捨」。

(中時新聞網)