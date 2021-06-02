澳洲統計局周三公布最新數據，在消費者和企業大筆的支出，產出回升到去年的水準，上一季經濟表現優異。
澳洲統計局周三公布數據顯示，截至三月底的季度經濟為按季成長1.8%，路透調查經濟學家的預測為成長1.5%；而去年第四季的經濟調整為成長3.2%。
上述優於預期的數據，讓澳洲基準股市盤中創下歷史新高，同時支撐澳元接近近一周高位。
德勤合夥人Kristian Kolding表示，澳洲是少數國家，經濟規模大於疫情前的水準。德勤的研究顯示，與澳洲同樣富裕的國家，平均經濟規模較疫情前規模萎縮了2.7%，英國則縮小了9%，歐盟國家為萎縮5%，美國則減少1%。
Kolding指出，今天的資料顯示，澳洲復甦的基礎變得更加廣泛；家戶在當地消費，企業繼續投資，讓創紀錄的低利率和稅務抵免措施發揮最大效果。
周三數據顯示，第一季的擴張是受到私人投資的帶動，私人投資為成長貢獻了0.9個百分點，機械和設備投資創下2009年12月以來最強勁的增長。
住宅活動也起了推波助瀾的作用；家戶支出為成長貢獻0.7個百分點。
Kolding認為，所有這些成長的基礎就是就業人數的持續增加。
(時報資訊)
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