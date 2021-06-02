美股隔夜漲跌互見，台股今日受到電子股走疲，資金持續流向傳產股，由鋼鐵、航運、塑化等三強聯手，帶動指數開高震盪，一度攻抵17274.66點，勇闖5月11日以來新高，惟本土疫情仍嚴峻下，盤中高檔賣壓出籠，拖累指數一度紅翻黑並重挫逾百點，回測萬七大關，高低震盪逾200點，在金融傳產齊力拉抬下，終場加權指數上漲2.66點為17165.04點，成交值放大為5369.76億元。今日外資(不含外資自營商)賣超94.4613億元，投信賣超3.8411億元，自營商買超23.0459億元，三大法人賣超75.25億元。

權值股漲跌不一，股王矽力-KY(6415)大漲近4%，股后大立光(3008)有守3000關，鴻海(2317)受深圳廠大火消息拖累下挫2%，台積電(2330)600元得而復失，廣達(2382)、國巨(2327)、南電(8046)等走勢疲弱，IC設計族群聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)同步殺低。雙D族群午盤過後遭賣單調節，面板三虎友達(2409)、彩晶(6116)、群創(3481)同步翻黑；記憶體股旺宏(2337)、南亞科(2408)有守紅盤，華邦電(2344)、威剛(3260)、群聯(8299)、創見(2451)齊步走弱。金融股午盤過後獲買單點火，富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)同步收高。

傳產股續獲買盤追捧，造紙股永豐餘(1907)一馬當先亮燈漲停，正隆(1904)、華紙(1905)、榮成(1909)跟進大漲；玻陶股也在台玻(1802)領軍下閃閃發光。航海王鋼鐵人今日再度聯手出擊，慧洋-KY(2637)、台航(2617)、宅配通(2642)、台驊投控(2636)亮燈漲停，嘉里大榮(2608)、四維航(5608)、新興(2605)跟進走高，長榮(2603)、萬海(2615)亦加速前進。鋼鐵人因中鋼5月鋼品盤價續漲強勢回歸，海光(2038)、威致(2028)、盛餘(2029)、彰源(2030)亮燈漲停，中鋼(2002)、燁輝(2023)、豐興(2015)、官田鋼(2017)、大成鋼(2027)、東和鋼鐵(2006)獲買盤敲進同步勁揚。

塑化股因布蘭特原油站上每桶70美元消息鼓舞一片紅通通，台塑四寶台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)、台塑化(6505)攜手走揚，二線族群聯成(1313)早盤觸及漲停，中石化(1314)、國喬(1312)、台苯(1310)跟進走揚，台聚家族台聚(1304)觸及漲停，華夏(1305)、亞聚(1308)以及台達化(1309)緊跟其後。

國產新冠疫苗爭議沸沸揚揚，生醫股成眾矢之的，高端疫苗(6547)苦吞第3根跌停，跌破300元、來到284元價位，收盤委賣張數仍高掛1.1萬張，3天來市值蒸發逾200億元，而台康生技(6589)傳言拿到BNT代工權，今日仍遭賣單摜壓收黑5%，其餘包括基亞(3176)、雃博(4106)、台耀(4746)、泰福-KY(6541)、逸達(6576)、醣聯(4168)等亦成提款機賣壓不輕，優盛(4121)挾血氧計題材亮燈漲停，強登逾10年高價，表現相對搶眼。

台股盤中傳出新北疫情再次擴大疑慮，因確診人數居高不下，外資落袋為安趁機提款，今日翻空賣超94.46億元，連3買止步。5日RSI為81.96，10日RSI為65.01，9日K值為92.47，9日D值為87.49，20日乖離率為4.06。台股今日上沖下洗高低震盪逾200點，但航運鋼鐵類股強者恆強；目前指數在所有均線之上，技術面仍為多頭架構，指數也回到本土疫情爆發前的水準。目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，建議可擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

分析師表示，歐美等地區，受惠疫後景氣復甦審慎樂觀，但通膨升溫疑慮也伴隨而來，使美國Fed為核心的各主要工業國央行，未來伺機回收市場資金，或適度調高短期利率以抑制通膨動作不宜輕忽，使金融股中期營運成長可期，短中期可望持續擔當穩盤角色。台股短線進入萬七以上大量套牢區，大盤遇壓震盪難免，如9日KD值能維持高檔鈍化強勢，則9周KD值可望交叉向上，中期轉強蓄勢再攻高點，指數短中期暫看萬七上下200點至300點震盪，建議逢回選股作多，傳產股選股可留意航運、鋼鐵、造紙、紡織、運動相關，電子股可留意半導體、ABF載版、伺服器、5G相關及電動車相關等。

(時報資訊)