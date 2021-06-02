武術運動員出身、曾連奪五次中國全國武術大會冠軍的李連杰，先後拍攝《少林寺》系列電影、《黃飛鴻》系列電影，在華人影壇走紅，成為武打明星，之後憑藉一身俐落好身材成功進軍好萊塢，被封為「功夫皇帝」，在全球打出高知名度，但近年他淡出影壇，盛傳因健康問題停工休養，甚至被拍到模樣有了大變化，讓粉絲相當擔心，而李連杰偶爾會更新社群，過去曾曝光年輕時練武的照片，顏值驚為天人，模樣不輸當今眾男神。

李連杰靠著一身好功夫，從亞洲圈成功打入美國好萊塢，1997年演出賣座電影《致命武器4》，飾演反派角色，俐落拳腳與神祕感讓他很快受到歐美觀眾矚目，2000年他開始擔綱主演，接連推出《致命羅密歐》、《鬥犬》等電影，都相當受歡迎，2002年李連杰主演大導張藝謀執導的首部武俠電影《英雄》，該片不但全球票房開紅盤，更受該年度奧斯卡最佳外語片提名，李連杰也就此奠定國際巨星地位。

李連杰曾曬18歲時的嫩照，帥氣不輸現役偶像，甚至神似玄彬、吳奇隆。(取材自李連杰IG)

只是原本發展得如日中天的他，近年卻幾乎沒有推出新片，年僅58歲，卻屢被拍到憔悴容貌，不僅身材消瘦，連一頭黑髮都變白，氣色也不太好，也因此常被傳健康狀況很差，但都被李連杰方面否認，而李連杰久久會更新一下社群，過去曾公開過學生時期甚至童年時期的黑白照片，寫下「My training days」、「From way back when childhood」。

照片應是李連杰18歲還在念體校的時候，穿著學校運動服，跟同學邊聊天邊拉筋，時而跑動，時而拿起大刀練習，笑起來模樣陽光爽朗，眼神天真可愛，顏值在一群人中間顯得非常亮眼，濃眉、電眼加上挺鼻，竟有些神似南韓天王元彬，被盛讚小鮮肉時期模樣，比現役男偶像還帥，甚至有網友直呼「不輸當年的吳奇隆」。

(中時新聞網)