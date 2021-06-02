媒體問到，目前台灣新冠肺炎確診死亡率1.64％，台大公衛學院教授陳秀熙表示，未來一周重症照護是關鍵，若患者不斷增加，雙北目前專責病床跟病房是否可讓重症患者得到妥善照顧？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波本土疫情已大規模把病床騰出，不管加護病房或專責病床，主要上周五和周末也有醫院陸續開出專責和加護病房，根據統計，目前全國已經開設4900多間的專責病房，收治2367人，收治還不到一半。

雙北專責病房部分，開設病房間數是1647間，收治1526人，還有些餘裕，不過病人出院因為要清消以及靜置24小時等，並非直接相減就代表確實數字。

隔離的加護病房，也就是專責ICU，目前累積825間專責ICU，收治人數233人，目前有滿大空間可來協助雙北做些ICU調度，量能不敢說非常足夠，但會努力協助雙北網區內外調度，並持續觀察量能情形做積極調整。

媒體另外問到，雙北市希望讓長照人員優先接種，目前分配給雙北市1到3類，指揮中心調整順序前，地方是否可彈性撥部分疫苗給長照人員使用？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在還是要求地方照著原來要求去做，不能把原來要求施打對象跳過去讓別人去打，「這我們就不同意了」。

(中時 )