中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增372例本土案例，校正回歸177例，其中以新北市310例最多。新北市議員張志向市長侯友宜提出5項建議，要求市長在非常時期，一定要拿出魄力和決斷力！

張志豪建議：一、針對大賣場進行容留管制，依2.25平方公尺內以1人為上限，採取每半小時檢討來客數。但陳情民眾提供的照片，群聚的人潮顯然就是極大的防疫破口。

二、市場確實執行分流管制，市府應該主動協助市場自治會，而不是放給自治會，缺乏管制人力，如何落實分流。

三、長照機構連續爆發群聚染疫，破口究竟在哪？問題出在哪裡？市長應該很清楚，因為長照住民根本足不出戶，為什麼會染疫？請衛生局立即就疫調匡列分析，並應擴大匡列該機構照護人員所接觸的親友。

四、因應地方政府衛生單位人力不足，向中央請求徵調衛生專長的替代役男協助疫調等通知事項，別讓中和OL明明今日是自主隔離最後一天才收到通知的情事再度發生。此外衛生專長的替代役男亦可協助市民朋友宣導衛教，安撫人心。

五、現階段疫苗施打以醫護人員及各防疫人員為優先，呼籲市府也應加速將郵務人員列入優先名單。

張志豪表示，從陳情民眾提供今天上午淡水區大賣場的照片可見，像這樣排隊購物，這不是群聚，什麼才是群聚？若不徹底解決大賣場和市場的問題，新北的數字就會不可控！非常時期，請市長一定要拿出魄力和決斷力！

(中時 )