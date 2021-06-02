金門縣府重罰新台幣20萬元的裁處書之一。（縣府提供）

金門縣府重罰新台幣20萬元的裁處書之二。（縣府提供）

全台疫情發燒仍為3級警戒，金門警方5月20日仍在金城鎮查獲1家指壓按摩養生館違規營業，縣府依違反傳染病治法第37條、67條規定，重罰負責人新臺幣20萬元。

縣府指出，因應新冠肺炎疫情，衛福部公告第3級警戒標準及防疫措施裁罰規定，包括關閉休閒娛樂場所、觀展觀賽等場所禁制令在內。但仍有少數業者未能配合，日前金城分局即在金城鎮查獲一起指壓按摩養生館違規營業案，當場查獲接受按摩服務的消費者和店家女子。案經金城分局移送金門縣政府裁罰，考量業者違法情節，從重裁處負責人新臺幣20萬元罰鍰。

縣府表示，指壓按摩養生館等類似場所，因空間密閉、肢體接觸密切及出入對象複雜且不易掌控等特性，易造成不明傳染源擴散，成為防疫的破口。依中央流行疫情指揮中心5月26日最新裁罰規定，已禁止任何人在休閒娛樂場所從事相關業務、消費或其他聚會行為，也禁止在其他場所（域）進行休閒娛樂行為。如應關閉的娛樂場所違規營業或移往他處繼續經營被查獲，業者、店員、消費者均一律處罰。

縣府再次呼籲鄉親配合政府防疫禁令，遵守防疫措施，尤應避免涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，以降低感染風險。

(中時 )