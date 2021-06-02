對於日前國產疫苗與外國疫苗爭議，媒體人陳敏鳳表示，政府以及民進黨一些發言，令人無法接受，最無法接受就是抹黑現有的外國疫苗，若要愚民也要有點技巧吧！

陳敏鳳今（2）日在《美麗島電子報》撰文表示，國人雖然對於國產疫苗多所期待，但疫情在5月中旬生變，民眾也希望可以趕快進口疫苗解決問題。

陳敏鳳批評，政府以及民進黨有些發言，卻令人無法接受。最無法接受的就是抹黑外國現有疫苗，這些大廠都經過WHO認證，三期也有在做，只是先緊急授權使用，後面也有補足。台灣官方卻公布試驗人數只有數百人，一般民眾相信嗎？要愚民也要有點技巧吧？

陳敏鳳指出，即使親綠、深綠人士都認為，如果疫苗再不進來，民進黨明年選舉根本不必談了。

另外，對於「校正回歸」，陳敏鳳也認為，此並非專業考量，反而毀掉指揮中心一年多來建立的公信力，到底誰是背後政治考量的決策者？

另外，台灣官方竟然用程序來全盤否定民間捐贈疫苗的誠意，認為別人心懷不軌，但是官方還是握有審查大權，陳敏鳳質疑，到底在怕甚麼？難道連佛光山的比丘、比丘尼都在怕？

陳敏鳳最後呼籲蔡政府，回去看看當年陳水扁果斷決策，歷史不會不見，只是無心的人才會看不見！

(中時新聞網)