新北市今日新增195本土病例、115名校正回歸，共310例本土個案， 累計4602居家隔離者，新北市長侯友宜今主持防疫會議公布「7個區域、28個里」，列為重度熱區，呼籲里民儘速前往快篩，市場也要加強人流管制，非必要不要外出，會個別告知里長著提醒里民。

侯友宜表示，新北市依據熱區防疫中心來分析，1032個里分為輕度、中度、重度熱區，像是板橋高風險區有35個里、中風險有46個區、45個里為輕度；中和93個里中有28個高風險區，提醒大家注意。

(中時 )