公布新北「7區28個里」為重度熱區 侯友宜：籲里民速去快篩 15:352021/06/02 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜公布「7區28個里」重度熱區 籲里民速去快篩、沒必要別出門。（翻攝新北市政府記者會） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增195本土病例、115名校正回歸，共310例本土個案， 累計4602居家隔離者，新北市長侯友宜今主持防疫會議公布「7個區域、28個里」，列為重度熱區，呼籲里民儘速前往快篩，市場也要加強人流管制，非必要不要外出，會個別告知里長著提醒里民。 侯友宜表示，新北市依據熱區防疫中心來分析，1032個里分為輕度、中度、重度熱區，像是板橋高風險區有35個里、中風險有46個區、45個里為輕度；中和93個里中有28個高風險區，提醒大家注意。 中度社區傳播 必須增加篩檢 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #新北 #確診 #里民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 又停電媒體人忍不住狂飆髒話 要這兩群人都去死 網友激動大讚 09:072021/05/18 政治 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 街友松山慈祐宮前抽搐高燒送醫亡 引染疫恐慌篩檢結果出爐 10:342021/05/18 生活 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 12:562021/05/18 社會 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 桃園2日增28例確診 疫調足跡好市多、大湳市場再上榜 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 企業捐疫苗 陳時中：郭董只差一樣東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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