高雄鳳山賭場群聚案共造成15人染疫，先前卻一直找不到感染源，經過多日調查，高市府2日召開防疫會議，宣布抓到感染源頭，凶手竟是先前確診的仁惠醫院男行政人員，該男確診後，對衛生局疫調人員隱匿曾到鳳山瑞竹路賭場打牌的事實，高市府將對他依傳染病防治法43條、67條處以30萬元罰款。

(中時 )