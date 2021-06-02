最毒麻將桌感染源抓到了 仁惠醫院員工隱匿重罰30萬 15:322021/06/02 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府2日召開防疫會議，宣布抓到感染源頭，凶手竟是先前確診的仁惠醫院男行政人員，該男確診後，對衛生局疫調人員隱匿曾到鳳山瑞竹路賭場打牌的事實，高市府將對他依傳染病防治法43條、67條處以30萬元罰款。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山賭場群聚案共造成15人染疫，先前卻一直找不到感染源，經過多日調查，高市府2日召開防疫會議，宣布抓到感染源頭，凶手竟是先前確診的仁惠醫院男行政人員，該男確診後，對衛生局疫調人員隱匿曾到鳳山瑞竹路賭場打牌的事實，高市府將對他依傳染病防治法43條、67條處以30萬元罰款。 新北確診足跡 公園市場成熱點 綠色執政破口總爆發 (中時 ) #仁惠醫院 #隱匿 #賭場 #高市府 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 嬌生稱只與政府協商 佛光山：就由政府出面 - 生活 新北突暴增310例本土 侯友宜：土城群聚為主因 - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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