近來台灣本土疫情嚴峻，綜藝教母張小燕也在官方臉書轉發此訊息，附和新北市長侯友宜在防疫記者會的喊話，要疫苗趕快進來台灣，「別再刁難」，立刻引發正反兩面評價，對此，利菁也在臉書發文力挺張小燕，沒想到竟被網友們集體砲轟。

張小燕日前在臉書發跪求圖，附和侯友宜的說法：「別再刁難，救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命，別再刁難！給我們…疫苗！！」對此，利菁發文表示：「張小燕小姐一直是演藝圈的好家長，出道幾十年，從不接廣告代言，她說：怕誤了消費者。」

利菁坦言：「請想像如果你是，在ICU病房的確診者，你腦中會用的4句聯，就是『給我疫苗』，其餘的都會是『三字經』。」貼文一出，立刻引來3千多人按讚認同，但也有不少網友傻眼嗆她無腦發言。

網友紛紛直言，「疫苗不是回魂用，是預防用」、「呃，都進ICU了還想著要打疫苗？」、「在ICU病房的確診者給他疫苗幹嘛？你知不知道自己在說什麼」、「根本對疫苗沒有正確概念，疫苗是用來預防」、「不懂的真的不用急著發表意見欸」，鬼才阿水甚至直接貼出張小燕過去接的廣告作品，打臉她說張小燕不接廣告代言的說法。

(中時新聞網)