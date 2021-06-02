英國《金融時報》分析擊潰台灣防疫防線的兩大原因，一是欠缺大規模篩檢機制，二是官僚文化永遠不能「逆時中」。對此，宅神朱學恒直言，沒有疫苗，衛福部長陳時中拍一萬次馬屁也不會有用，因為防疫是科學不是神學，並指就是因為陳時中沒做正事，台灣才淪落至此。

看到《金融時報》的報導後，朱學恒今(2日)在臉書上表示，現在覺青還在盲目寫卡片挺時中，就是陳時中沒做正規事台灣才會淪落至此，防疫是科學，不是神學，寫卡片挺指揮中心每天病亡人數會減少嗎？

朱學恒指出，沒有疫苗，你拍陳時中一萬次馬屁也不會有用的，因為防疫就是科學，病毒只遵照科學原理運作，你以為可以僥倖可以用政治手法逃過，不行就是不行。

網友們也留言回應，「美國去年那麼嚴重，每天染疫死亡那麼多，我早上看新聞，美國已經在開放展覽館，博物館了，因為他們打了最好的疫苗，可以開始過正常生活了」、「昨天官股銀行大量買進！看了我非常生氣！老百姓的錢可以這樣使用？」、「臺灣人愛造神，當權者搶當神，登上神壇忘了自己也是人，跟大家一樣都只有一條命」。

此外，國民黨立委賴士葆也批評，一個指揮官常常犯戰略戰術的錯誤，說謊被抓包推給口誤，不斷地校正，一個時鐘需要每天不斷校正，無法指出正確的時間，這樣的時鐘還能用嗎？

(中時新聞網)