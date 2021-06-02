新北開第一槍！侯友宜宣布：弱勢族群入住防疫旅館全部免費 15:372021/06/02 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持防疫會議宣布，新北市將針對弱勢族群補助防疫旅館費用，每人、每日住宿2500元以下防疫旅館，住宿全面免費。（許哲瑗翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增195本土病例、115名校正回歸，共增310例本土個案；新北市長侯友宜今主持防疫會議宣布，新北市將針對弱勢族群補助防疫旅館費用，每人、每日住宿2500元以下防疫旅館，住宿全面免費。 侯友宜表示，補助對象包括確診者尚未送至檢疫所、全家共處一室感染、家屬有感染風險者，以及染疫者同住家屬被匡列居家隔離者，與集中檢疫解除後居隔者；請領資格以低受入戶及中低收入戶為主，希望儘速控制感染源，一起度過難關。 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 (中時 ) #新北市 #侯友宜 #弱勢族群 #防疫旅館 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 10:432021/05/18 健康 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 桃園2日增28例確診 疫調足跡好市多、大湳市場再上榜 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 企業捐疫苗 陳時中：郭董只差一樣東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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