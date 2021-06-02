新北市今日新增195本土病例、115名校正回歸，共增310例本土個案；新北市長侯友宜今主持防疫會議宣布，新北市將針對弱勢族群補助防疫旅館費用，每人、每日住宿2500元以下防疫旅館，住宿全面免費。

侯友宜表示，補助對象包括確診者尚未送至檢疫所、全家共處一室感染、家屬有感染風險者，以及染疫者同住家屬被匡列居家隔離者，與集中檢疫解除後居隔者；請領資格以低受入戶及中低收入戶為主，希望儘速控制感染源，一起度過難關。

(中時 )