近期國內遭逢新冠肺炎疫情衝擊，合庫加碼員工防疫措施福利，合庫表示，為了減輕員工家庭照顧的壓力，給予優於法令的防疫照顧假，及額外給予7日的有薪防疫照顧假，不計入原有的事、病假中，原5月28日止。

但是疫情尚未趨緩，合庫也宣布，除延長防疫照顧假期限至6月14日外，並續至6月14日止再給予7日有薪的防疫照顧假，一樣不併入事、病假額度，也就是說兩段期間最多得申請14日有薪的防疫照顧假，可謂是優於同業的防疫福利措施。

合庫表示，在國內近期遭逢新冠肺炎疫情影響下，合庫身為國內銀行分行家數最多，員工人數高達8000多人，如何能在疫情之下妥善照顧員工健康並安定工作情緒，一直都是合庫董事長雷仲達心繫重點。

雷仲達為減輕員工家庭照顧壓力，指示實施優於法令規定的防疫照顧假，即額外給予7日有薪的防疫照顧假，不併入事、病假額度，原訂期限至5月28日止，已有超逾700人次申請。

不過國內疫情尚無明顯趨緩跡象，合庫為了讓員工能持續照顧家庭，雷仲達認為應照顧員工及其家人，除延長防疫照顧假期限至6月14日外，並續自5月29日起至6月14日止再給予7日有薪的防疫照顧假，一樣不併入事、病假額度，也就是說兩段期間最多得申請14日有薪的防疫照顧假，可謂是優於同業的防疫福利措施。

(中時 )