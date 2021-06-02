單日篩檢量達80至100人的新竹市「竹科社區篩檢站」將於明天正式啟用，此站同樣兼具快篩與PCR篩檢，採預約、分流制，有相關接觸或活動史的竹科人可開始預約。另，竹市最新獲配3900劑疫苗，預計明天打完，目標將完成竹市全數醫事人員施打，市長林智堅同時強調，「打完馬上再向中央要」。

林智堅表示，「竹科社區篩檢站」明啟用，要與科管局攜手打造，守護護國神山群。站所將坐落於園區內的篤行路，採高規格的防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規畫獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者。

竹科社區篩檢站同樣由熱血醫護進駐，同樣結合加強版防疫旅館，採「一條龍」防疫，若民眾快篩呈陽性，將由救護車專車送至加強版防疫旅館入住，在安全舒適處等候PCR篩檢結果，杜絕感染進入社區。

林智堅說，疫苗仍是解決疫情的最佳解方，竹市最新獲配的3900劑疫苗將在明天施打完畢，目前第1類施打對象包含基層醫護人員等，施打率至今天已有7成，要盡速讓前線防疫人員有更完善防護。

另外，有民眾投訴，有娛樂場所違規營業，林智堅強調，查獲屬實將予重罰，並斷水斷電， 在全國3級警戒期間，不容頑劣分子心存僥倖，持續違規營業，造成防疫破口，不僅增加基層警察同仁負擔，讓城市陷入高風險。他也要求市府將持續嚴格查緝，一旦發現一律重罰並斷水斷電。

(中時 )