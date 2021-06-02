關心社會弱勢族群，台南官田區浤溢口罩工廠回饋鄉里，贈送六甲、大內、官田、麻豆、下營等5區公所共10萬2000片醫療用口罩，將分贈給第一線協助政府防疫的里鄰長及各區域中、低收入戶。

新冠肺炎疫情持續延燒，台南市立委陳亭妃、台南市議員吳通龍得知浤溢國際貿易公司於官田區新設一間口罩生產工廠，邀請浤溢公司一起做公益。

吳通龍表示，疫情期間有些弱勢、社會邊緣戶、偏鄉長者族群欠缺口罩，獨居的長者、行動不便者要外出購買口罩不易，希望結合在地企業幫助弱勢族群減輕負擔，也藉此提供里鄰長為民服務時有足夠的口罩保護自己的健康。

浤溢公司總經理吳思緯表示，浤溢公司因緣際會於官田區設立口罩工廠，今年正式量產，提供在地40多個就業機會，每月可生產上百萬片口罩，目前還在持續招聘員工中，基於企業社會責任，捐出口罩助政府、弱勢族群抗疫，以實際行動照顧到社會弱勢的族群，希望能達到拋磚引玉效果。

吳通龍感謝各區域公所的同仁配合這次慈善活動進行，同時也要為基層請命，各區公所人員及里幹事不僅要協助民眾辦理各項服務，現在連支援公民營市場實聯制也是將里幹事、區公所人員推上第一線，建議市府讓需要常與民眾接觸，風險很高的防疫人員可以優先施打疫苗，防疫配備也要一次到位。

(中時 )