今天來介紹奧運項目之一的跳水，奧運跳水分成兩個項目，跳板跳水以及跳台跳水，跳板跳水，透過三公尺長的跳水板增加彈跳，並且在空中完成各種高難度的動作。跳台跳水，參賽者從10公尺的固定跳臺上起跳，之後完成跳水動作。打分的標準是依照運動員動作做完成的優美程度以及入水水花大小，滿分10分，根據評分標準進行相關的評分。

而今年奧運前跳水也讓選手提前暖身，在5月初東奧測試賽的跳水世界盃於奧運比賽場館「東京水上運動中心」登場，各國好手齊聚暖身，不過各國選手練習時擠爆跳台區，根本未保持安全社交距離的亂象，當時引發各界熱議。

據日媒《共同社》報導，各跳台周邊設有提醒保持距離記號，但練習時照樣人滿為患，完全沒達到效果，只見數十名選手未戴口罩大排長龍等候，各國教練則聚集泳池邊觀看，甚至有人無視禁令當眾擁抱問候、摟肩照相，為此日本游泳聯盟跳水委員長伊藤正明回應：「將採取措施，杜絕這種情況。」

而這次跳水世界盃其實已經因為疫情延後，原本應該在4月18日至23日就要於東京舉行，這項比賽也是東京奧運跳水項目資格賽，當時國際泳聯與東京奧運組織委員會協議，盡快做成了結論，才討論將重大賽事延後到五月舉辦。

這次跳水選手焦點無疑還是大陸隊，在5月初進行的跳水世界盃比賽，大陸出於安全考慮，只派較為年輕的陳藝文和昌雅妮兩女子選手參賽，主力則繼續留在國內訓練。另外在5月11日到5月16日也在上海自行舉辦奧運選拔賽。本次派出的奧運隊伍也被他們稱作「夢之隊」，看來在奪牌上他們相當有信心，其中參賽名單包括周繼紅、施廷懋、練俊傑、陳艾森、楊健等人，都是被寄予厚望的好手。

(中時新聞網)