基隆市政府下午舉行防疫記者會，公布確診個案足跡，其中案8789為台鐵南港車站夢工廠商店員工，曾到松山車站、台北車站分店支援，平時早上8點半至9點半皆在台鐵七堵站搭車前往工作場所，另外案8788為一名年約50多歲女性，是服飾店員工。

基隆市長林右昌表示，案8789為年約40多歲女子，是車站商店員工，5月30日身體不適就醫，經採檢確診。

林右昌進一步說明，案8789於5月11日至13日、16日至18日、21日早上8點半至9點半從台鐵七堵站搭車前往南港工作，晚上7點再搭車返回七堵，而該名個案也曾到松山、台北分店支援，其中5月14日、15日、28日在松山車站夢工廠商店；5月19日、24日在台北車站夢工廠商店上班。

此外，林右昌公布案8788足跡，個案為服飾店員工，5月21日、5月27日至30日中午12點至晚上7點都在信義區信二路311號銀穗服飾店上班。

(中時 )