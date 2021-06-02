輔仁大學哲學系副教授沈清楷前年遭爆料對女學生「約會性侵」，引起各界譁然，輔大教評會採納性平會建議解聘沈男，4年不得擔任教職，並報教育部核准。沈男不服提告，台北高等行政法院審理後，認為解聘處分完全合法，判沈男敗訴，可上訴。

沈男2019年間遭爆料對女學生「約會性侵」，女學生還因此染上性病，輔大召開校教評會後，根據性平會調查結果，雖認為沒有涉及性犯罪，但嚴重違反教師倫理，將沈男解聘，4年內不得擔任教職，教育部同意照辦後，輔大同年11月25日通知沈男解聘，沈男不服，循序提起行政訴訟請求撤銷。

沈男主張，他與女學生是一般交往關係，並未違反女學生意願，性平會調查認定無性侵害情事，縱使違反專業倫理，也未達重大程度，解聘違反比例原則。

北高行指出，本案是因女學生在網路論壇匿名爆料而曝光。女學生父親申訴時稱，沈男2015年11月就開始與女兒往來，當時女兒有選修沈男課程，2人卻仍發生多次性關係，持續到女兒2016年6月畢業後，女兒得知沈男同時與其他人有性關係，因而感到痛苦。

北高行認為，沈男嚴重違反教師專業倫理，確實違反《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》相關規定，且沈男課程也有教授相關專業倫理，他的行為更應被評價，輔大經過性平會、院教評會、校教評會層層決議後依法解聘，程序一切合法，且無判斷違法或裁量逾越、濫用或恣意等情事，原處分應予以維持，遂判沈男敗訴。

(中時 )