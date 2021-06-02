中央流行疫指揮中心今（2）日公布新冠肺炎確診372例、校正回歸177例，總計549例，讓全台累積確診數來到9389例，其中本土案例達到8195例，累積死亡新增12例，來到149例。針對今日公布的確診案例，新北市確診數最多，包含校正回歸總共共310例。因應本土疫情仍舊嚴峻，新北市政府今日的防疫應變記者會中分享，市民可透過「新北災訊 E 點通」網站，查詢篩檢站等相關資訊，民眾可多加利用。

根據「我的新北市」Facebook粉絲頁貼文，新北市透過警察局的疫調分析中心 與衛生局掌握確診者足跡，再由民政局與各地區公所在熱區地點開設熱區防疫中心，全力加強防疫管控。以視覺化呈現在消防局「新北災訊Ｅ點通」網站，讓市民可透過電子地圖更清楚了解新北市防疫熱區範圍、熱區防疫中心及篩檢站等資訊。

根據「新北災訊Ｅ點通」網站的導覽說明，使用者可以透過圖層篩選的功能，選擇想要看的內容。可以僅查詢「新北市篩檢站」（地圖以公事包加上十字架的圖標來顯示），也可以查看新北市各區的防疫中心（地圖以房屋圖標來呈現）。而透過地圖各區塊所標示的顏色，可以看出當前新北市的疫情熱區。

「新北災訊Ｅ點通」網站中可進一步查看篩檢站、防疫中心的照片。（摘自新北災訊Ｅ點通網站）

除此之外，新北災訊Ｅ點通網站也包含了即時災害、避難收容場所點位資訊、停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療、活動異動等訊息也隨時更新，民眾可多加查詢或利用。

2021年6月2日新北市新冠肺炎應變記者會公布7個疫情熱區共有28個重熱里，里長、區公所團隊以及市府團隊會加強疫情防控。（摘自新北市新冠肺炎應變記者會）

今日記者會中，新北市市長侯友宜公布，已針對7個確診案例最多的新北市行政區，以區分出高、中低風險的「里」，並根據大數據的分析再得出總共28個「重熱里」（侯友宜市長指出，為避免被標籤化，重熱里清單不會公布，但里長、區公所都會知道，並派遣高密度區公所同仁、相關市府同仁要求落實防疫措施，以進一步管控），會提高防疫管控層級，讓里長與新北市防疫行政機關等共同來合作，進一步防控疫情。

(科技)