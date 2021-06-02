新冠肺炎疫情持續擴大，任何風吹草動都不容掉以輕心！台中市警局第六分局工業區派出所巡佐程大坤及警員楊金諭，日前巡邏發現1名身穿運動服男子舉止怪異，褲子只穿一半以為是「露臀俠」；警方上前盤查赫然發現是身心障礙男子，在外流浪3個多月的失蹤人口，警方立馬聯絡家人帶回。

警方指出，員警當天巡邏工業區1路與工業區5路口時，該名30多歲的男子，不但褲子沒穿好，還露出大半個臀部行為舉止十分怪異，員警立馬上前提醒該男子將褲子穿好；警方見他面有難色，還對員警指著屁股說「大便、大便」。員警意會應是如廁後沒有衛生紙擦拭，方未將褲子穿好。

警方立刻遞上一包衛生紙給對方，該男子擦拭屁股後，方將褲子穿上。經員警查證該男子身分時，才赫然發現他住在沙鹿區，於今年2月間即被通報為失蹤人口，獨自1人在外流浪了3個多月；警方先將他帶回工業區派出所休息，並通知該男子父親前來帶回。

警方表示，該男子父親說，兒子罹患有身心障礙，今年初獨自外出後就音訊杳然，讓家人十分擔心，沒想到會跑到台中工業區來四處遊蕩；所幸巡邏員警機警發現，如非警方細心的協助尋找，兒子不知道還要再露宿街頭多久，人民保母讓民眾很有感。

(中時 )