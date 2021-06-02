新冠肺炎疫情持續延燒，全台三級警戒至6月14日，禁止八大場所營業，外出須全程配戴口罩，而仍然有許多民眾因抽菸，而拉下口罩，對此，高雄市衛生局指出，光是過去兩周就開出9張罰單，其中2人恐面臨2.5萬元罰鍰。

三級警戒下，外出須全程配戴口罩，違者將可依傳染病防治法函送各地衛生機關裁處；高雄市衛生局指出，自防疫升級後，在警政單位協助下，光是在戶外脫下口罩抽菸者，短短兩星期內就開罰9件。

高雄市衛生局表示，三級警戒期間戶外抽菸，可依傳染病防治法罰出5千元至1萬5千元不等罰鍰，此外，其中有2位民眾是在禁菸區抽菸，因此還可透過菸害防治法加罰，最高恐再加上1萬元，一口菸恐讓2人吃上2萬5千元的罰鍰。

高雄市衛生局呼籲，據國際研究顯示，吸菸而罹患新冠肺炎引發重症的風險，為一般人的2倍，此外，住院治療後惡化風險恐增加14倍；即日起至6月30日也將結合117家戒菸醫療院所，提供戒菸門診免收掛號費的活動，盼民眾藉此機會戒菸，找回健康。

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(中時新聞網)