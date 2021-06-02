手段兇殘刀刀致命，身上共受有129處刀傷，事後還沖洗廁所大部分血跡、再將水果刀沖洗放回原處，才從後門走出屋外。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

陳男在彰化溪州明道大學旁擺香腸攤。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪州鄉陳姓香腸攤老闆，10年前曾犯下強姦殺人遭判8個月，去年出獄後與彰化溪州做資源回收的鄒姓婦人發生口角，鄒婦憤而提告，去年7月陳男上門拜託鄒婦撤告2人再度發生口角，陳男竟持刀狂砍鄒婦129刀致死，後經彰化地方法院審理後依殺人罪判處陳男死刑，並賠償鄒婦家屬共1013萬2940元。

這起事件發生在去年7月，陳男持15公分長的水果猛刺鄒婦上半身、連頸部都中刀，倒臥在家中浴室門口慘死，當天鄒女丈夫下班返家驚見才報警處裡，但警消到場後鄒女已明顯身亡，警方循線追查，短短2個小時就在台中逢甲商圈逮到陳男，他則供稱雙方有債務糾紛才會殺人。

判決書指出，陳男作案手法兇殘，24日當天他趁鄒婦先生外出後，從後門進入屋內要與鄒婦談判，希望能撤回告訴，但鄒婦不肯惹怒陳男，陳男就走到廚房拿了水果刀，趁鄒婦上廁所時對著頭、面部、頸部揮砍，期間鄒試圖反抗，陳還毆打其胸、腹部等，最後鄒婦因動脈遭切斷導致出血性休克死亡。

判決書指出，法官認為陳男兩度用如此兇殘手法，對毫無防備的女子痛下殺手，手段兇殘刀刀致命，身上共受有129處刀傷，事後還沖洗廁所大部分血跡、再將水果刀沖洗放回原處才走出屋外，被告長期監禁服刑還是沒有被教化成功，只因不肯撤回傷害告訴就取人性命。

法官審酌，認為陳男人生已經過半以上，見過人生很多生老病死，但仍改不掉觀念的偏差，在決定要殺人的瞬間，把自己情感被結束的傷慟無限放大，把女人的生命價值無限縮小，足以其他對人之生命豪不在意，心性兇殘，任陳男犯行造成家屬內心恐懼級創傷，依殺人罪判處陳男死刑，褫奪公權終身。另應賠償家屬共計1013萬2940元，可上訴。

(中時 )