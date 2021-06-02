疫情延燒，自三級警戒發布以來，與人群接觸最密集的服務業首當其衝，成了疫情下的最大重災戶。數字科技旗下518熊班，近日針對包含餐飲、零售、觀光、美容美髮等服務企業店家進行調查，發現9成店家業績直直落，更有半數店家業績減少幅度高達40％以上。雖政府已緊急規劃紓困4.0的相關補助方案，但對於小微企業來說，擔心申請文件流程繁複，希望政府能放寬處理。

而業績的衰退也連帶影響了勞動市場，原本六月份畢業季為徵才旺季，但根據調查，僅兩成企業店家會照原定計畫徵才，4成視疫情評估當中，518熊班整體職缺也較三級警戒前減少三成。但隨著疫苗開始加速施打，518熊班呼籲應屆畢業生別太過擔憂，可先趁這段時間充實自我，為之後復甦求職進行準備。

台灣疫情持續延燒，政府發布三級警戒並且呼籲大家減少外出，使得服務業成為了首當其衝的第一波重災戶，518熊班針對包含餐飲、觀光、零售、美容美髮等服務業企業店家進行調查，發現約有28％的店家目前已暫時停業，另有1.5％的店家因為此波疫情已決定永久停業。

近一步詢問疫情的影響，高達5成店家營業額減少40％以上，其中更有27％的店家營業額直接減少超過60％，以餐飲業影響最大。雖然許多人會認為大家待在家外送、網購夯，但對於6成企業來說，整體線上營收占比不到20％，相較於減少的營業額來說只能說是杯水車薪，業者叫苦連天。

數字科技旗下518人力銀行於今年轉型成為服務業徵才平台518熊班，感受到服務業企業店家於疫情當下經營不易，因此也特別針對目前正在刊登的企業推出免費贈送徵才方案的服務，希望能與企業一同共體時艱。

數字科技表示，對於受疫情影響的產業，雖政府已緊急規劃了紓困4.0的補助方案，但多數服務業店家都是小微企業，現金流吃緊，根據調查指出，比起貸款方案，現金補助以及房租水電的補貼才能解決他們的燃眉之急，此外，對於許多小型攤商店家來說，申請補助的資料準備繁瑣複雜，518熊班也呼籲政府放寬紓困標準，先協助服務業度過此波困境。

而服務業整體景氣低迷，也連帶影響到了勞動市場，原本六月屬於畢業徵才旺季，但調查發現僅有2成企業會按原訂計畫進行徵才，平均僅招募2.75人，相較於518熊班於３月時進行的景氣調查資料相比，欲徵才的企業店家足足下滑了４成之多，整體來說4成店家仍在觀望疫情狀況去做調整。

雖然服務業景氣狀況看似不佳，但隨著疫苗開始加速施打，確診數也有望控制的情況下，518熊班也對有志進入服務業的畢業生信心喊話，建議新鮮人可趁這段時間提升個人能力，像是第二外語或是數位技能，都能成為接下來景氣復甦後的求職加分要件，讓危機成為人生的轉機。

(工商 )