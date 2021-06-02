中指研究院1日公布數據顯示，2021年前5個月，銷售額破人民幣（下同）千億元的大陸房企有15家，銷售額百億元以上的房企有118家。其中，碧桂園前5個月銷售額超3,000億元，恆大、万科、融創、保利四家房企超2,000億元。

從業績增長來看，中指研究院企業事業部研究主管孫小東表示，前5個月，百強房企銷售額均值為555億元，增長率均值達71.4％，與2019年同期的407.1億元相比，增長36.3％。

業績增長的同時，大中房企也加快了拿地節奏。孫小東指出，2021年1至5月，百強房企拿地總額13,274億元，拿地規模年增長14.3％。百強房企招拍掛權益拿地總額佔全國300城土地出讓金的比例為59.7％，比重有所上升。

從50家代表房企來看，5月份，50家代表房企拿地總額年增長32.1％，增幅顯著。孫小東表示，主要是由於5月份北京、杭州、南京、蘇州等11個熱點一二線城市集中供地，拉高了總規模。

從房企佈局城市來看，50家代表房企今年前5個月在二線城市投資面積大幅上漲，主要是由於集中供地的11城中有9城為二線城市，且其土地市場熱度較高。11個城市中，有四個城市位於長三角城市群，帶動長三角城市群佔比增加。

(工商 )