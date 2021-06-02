吳映潔（鬼鬼）在YouTuber的新節目〈么怪株式會社〉邀台灣Lady Gaga- Wednesday(拜三)上節目接受大改造，超濃煙燻眼妝、足蹬12公分厚底高跟鞋外加前衛歌德式風格造型宛如視覺系華麗搖滾歌手，鬼鬼稱自己是「星期三」，堪稱挑戰演藝史上妝容尺度最極限。

鬼鬼坦言改造前擔心自己變成「搞笑藝人」，完妝竟然愛上鏡子中的自己，直呼很適合自己「么怪」風格的她更考慮把歌德芭比造型當成日後出席活動的裝扮清單之一；有趣的是，完成歌德式臉妝的吳映潔為了要測試妝前妝後能不能被認出來，故意開啟手機臉部解鎖功能大喊SIRI，沒想到下場竟是「打不開」，讓她開玩笑說：「手機認證！連手機都不理我！這個改造應該算大成功！」

鬼鬼這次節目上除了挑戰Wednesday的歌德式妝容造型外，還得「出任務」到戶外辦野餐趴，她在疫情爆發前5月初出外景，頂著32度豔陽天去公園野餐，全身溼透翰流不止，讓她苦笑說：「感覺好像在扮喪屍！走路好慢就算了跌倒，然後訪問過程都在滴汗，好像會噴汗的喪屍！」

鬼鬼因為疫情關係乖乖宅在家，已經三個禮拜沒出門，除了固定跟團隊開會討論新內容外，剩餘多的時間就是當「沙發馬鈴薯」追劇，她自招最高紀錄三天不洗頭，她笑說：「適當的聞一點頭皮味是正常的！」被問到自己胖了幾公斤？她則笑說：「這題想跳過，因為我完全不想量！感覺自己臉變圓了！哈哈！」而〈么怪株式會社〉也將在今晚播出後暫停更新。

↑鬼鬼頂厚重煙燻眼妝、螢光粉色系髮辮及70年代華麗搖滾造型扮「歌德風搖滾芭比」（avex taiwan提供）

↑鬼鬼頂厚重煙燻眼妝、螢光粉色系髮辮及70年代華麗搖滾造型扮「歌德風搖滾芭比」（avex taiwan提供）

鬼鬼頂厚重煙燻眼妝、螢光粉色系髮辮及70年代華麗搖滾造型扮「歌德風搖滾芭比」（avex taiwan提供）

(中時 )