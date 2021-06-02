本土疫情爆發，許多場所發生群聚感染，長照機構因為入住者大多為高齡者，也是這波疫情的高風險族群，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構，就像醫療院所一樣，會有確診事件，通常是社區傳染所致，住民都在機構裡頭，可能是因為訪客、工作人員或外出而被傳染，長照機構確診人數很零星，目前累計30起確診事件。

羅一鈞表示，大規模群聚部分，昨(1)日台北市、新北市衛生局都有各自公布，先前萬華感染出現時，就有一起老人養護機構群聚，昨天台北市公布信義區有一長照中心共有27位住民確診，另有11位工作人員確診，很不幸有7人過世，過世住民平均都超過80歲，另有20人住院治療中。

新北今(2)日公布土城有長照中心感染，早上快篩陽性25人，經過PCR確認，目前有25位住民、8位員工確診。

羅一鈞說，地方政府疫調與匡列量能都有限，但是遇到機構感染事件都很積極處理，中央也會派防疫醫師來協助匡列及追蹤接觸者，衛生局、社會局和中央也一起合作，讓相關人員能獲得適當區隔和治療，現在主要努力將疫情控制好，減少重症與死亡的影響。

(中時 )