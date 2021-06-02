台灣水木清華校友會近日擬將3櫃消毒洗手液和2櫃防護口罩運到台灣，捐贈給防疫弱勢單位。(朱長生提供)

台灣疫情嚴峻，民間力量紛紛貢獻愛心，杭州（台灣）水木清華校友近日將海外進口符合國際標準的3櫃消毒洗手液和2櫃防護口罩，無償捐予各地育幼院、養老院、街友等防疫弱勢單位，希望以「人飢己飢，人溺己溺」原則，無時差地協助防疫，共擔社會責任。

台灣水木清華校友會近日將從海外運回3櫃消毒洗手液和2櫃防護口罩，現5櫃物資已於海外完成出口報關，近日內將運抵台中港放置於校友會倉庫，數日來校友們已主動致電各地數十間防疫弱勢單位表示捐助，校友會亦歡迎其他防疫弱勢單位或社會各界有志一同之士，可向校友會聯繫捐助。

會長朱長生表示：「天下蒼生，實繫一命」，所有校友們皆係生於斯長於斯，今日能備舉棉薄助力鄉梓，盼能與大家同舟共濟共渡難關。他也強調，是分享不是救濟，是關懷不是施捨。

校友林祐倫表示，希望所有收到物資的朋友們是感受到溫暖與希望，而不是差距與隔閡。

台灣水木清華校友會曾於去年7月，援助中南美洲1500萬片口罩，以及今年3月，捐贈溜滑梯組等物資予花蓮瑞穗瑞北村馬聚集部落，善舉不落人後。

(旺報 )