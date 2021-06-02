聚陽(1477)公布5月份合併營收為新台幣15.6億元，月減33%，較去年同期增加8.5%。累積合併營收為107.23億元，較去年同期增加23.2%。聚陽表示，5月營收較前幾月減少，主要是受到海運塞港和柬埔寨疫情等影響，其中海運塞港船期遞延為主要因素，目前看來該不確定因素一時仍難以化解。
聚陽指出，今年第二季的全季出貨依然樂觀，客戶終端需求強勁。法人估2Q聚陽的營收仍較有漂亮的2位數年增。若以4月和5月合計營收107.23億元，年增達23.2%。
聚陽的生產線目前都在海外，因此，台灣5月的本土疫情升溫，對聚陽營運沒有衝擊。公司因應疫情警戒第三季也啟動了3梯次輪流的居家辦公作業。
至於隔離衣方面，據了解，由於來自歐美成衣、運動服品牌大客戶訂單滿手，聚陽隔離衣現在出貨都是以庫存為主，位於嘉義的隔離衣產線會視訂單或國家隊徵召隨時啟動生產。
(時報資訊)
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