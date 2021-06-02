力旺(3259)旗下PUF(Physical Unclonable Function)安全解決方案矽智財的熵碼科技宣布，率先將力旺(3529)與熵碼科技共同開發的純硬體安全處理器PUFiot，導入晶心科(6533)具數位信號處理能力的D25F CPU及其應用平台AE350，並成為晶心科AndeSentry安全框架的一部分，為RISC-V晶片生態鏈帶來更完整的安全解決方案。

晶心科的AndeSentry開放性的安全合作框架彙集多種安全解決方案，其中PUFiot扮演安全協同處理器角色來執行應用所需安全功能，例如安全信任根、抗攻擊與防複製的安全存儲、隨機數產生器、符合美國NIST高安全標準的對稱/非對稱演算法與密鑰生成/管理機制、簽章認證與資料加解密功能，結合晶心科的D25F+AE350平台，實現安全啟動、韌體保護、線上更新等更高安全性的系統級安全部署。

熵碼科技所開發之硬體安全處理器PUFiot，結合母公司力旺所研發的新一代矽智財Quantum-Tunneling PUF(NeoPUF晶片指紋)，與業界首屈一指的Anti-fuse NeoFuse OTP(One-time Programmable Function)存儲技術，提供晶片識別信任根基礎與穩固的安全邊界，並支持各種國際標準算法，包含對稱、非對稱、雜湊算法與SM2/SM3/SM4，提供彈性化的配備與客製空間。

PUFiot具備多項物理/數位抗攻擊設計，能進一步抵抗旁路攻擊與晶片防複製，對於侵入式攻擊，比方對晶片做聚焦離子束(FIB)，也有良好的防禦效果。

利用晶片指紋產生密鑰對與原生ID，可降低實現零接觸部署的成本來滿足AI/IoT/5G數以兆計連網裝置的安全部署。協助雲端應用生態，達成零信任的安全運作。

晶心科的RISC-V D25F CPU是32-bit高效能CPU核心，支持單/雙精度浮點運算以及RVP P-extension延伸指令; 而AE350應用平台具AHB/AXI匯流接口、中斷控制、除錯模組以及常用的周邊元件如GPIO、I2C、PWM、QSPI、UART和WatchDog Timer等，能讓客戶設計SoC更為容易。D25F搭配AE350已授權給眾多客戶並廣泛運用在不同的領域。

此次晶心科和熵碼科技在安全矽智財的合作上別具意義，將為RISC-V架構下的晶片生態系統提供極具成本優勢的硬體安全解決方案。

晶心科大股東為聯發科(2454)，近年來積極發展RISC-V，所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，晶心科朝向RISC-V市場領先者努力。

(時報資訊)