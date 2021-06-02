億豐(8464)第2季在北美地區居家修繕需求持續熱絡，營收可望持續走升，但受原料成本增加侵蝕毛利率，法人預估，營業利益將微幅減少，業外在處分固定資產獲利挹注，將推升獲利走高。

億豐指出，柬埔寨疫情還須持續關注情勢是否惡化，將對營運、招工產生不確定性。另外，運力緊張、運輸費用上漲，都將成為變數。億豐指出，第2季獲利能力的挑戰，將來自主要原物料(PVC)大幅上升，公司的原物料包括PVC、金屬/鋼材料零件、還有木材，近期木材價格亦大幅飆升，以及鋼鐵、紙箱等成本墊高，再加上續貶的美元，總合的多方逆風。

億豐為全球窗飾市場主要廠商，2020年受到疫情的干擾，營收僅小幅成長，2021年後疫情時代居家修繕相關產業可望維持2020年下半年的熱度。億豐在歐洲地區在電商通路具有優勢，營運將持續成長，法人預估，歐洲地區今年營收年增上看2成；而在北美地區，億豐客製化窗簾將持續推出新產品，維持成長態勢，而在固定尺寸方面也將持續成長，法人預估，北美地區今年營收可望成長逾1成；澳洲區在新增當地子公司後，有利出貨量持續成長，法人預估，其他地區營收年增率也將超過1成。整體而言，億豐2021年營收年成長將逾1成以上。

億豐2021年營收可望維持成長腳步，不過，獲利將會有些干擾因素，包括新台幣升值及原料成本增加，恐將侵蝕毛利率，但業外方面，2021第2季處分固定資產貢獻業外獲利，將帶動億豐今年全年度整體獲利繼續成長。

(時報資訊)