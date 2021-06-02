台灣新冠肺炎疫情蔓延

氧氣供應不足，年長病患在家孤獨地奄奄一息，醫院拚命為新患者找病床，這些都是過去16個月來，從美國，義大利到印度上演的新冠肺炎大流行劇情。

然而，《金融時報》（Financial Times）1日指出，如今這也在曾為世界防控新冠模範的台灣上演。分析指出，當新冠肺炎最初在中國大陸發現時，台灣準備得幾乎比任何國家都好，審慎實施自從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發以來，就一直存在的邊境管制，隔離檢疫和追踪接觸者等措施。

然而，如今傳染病專家說，衛生當局浪費了從其他國家爆發疫情的經驗中汲取教訓的機會。Sars流行時期的前疾管局長蘇益仁說，最近1年來，中央流行疫情指揮中心並未體認到，有必要事先有所準備。

分析認為，最重要的，就是台灣錯在沒有進行普篩。在疫情流行期間，衛福部長陳時中一直拒絕大規模快篩，而始終堅持，要使用檢驗結果較準確，但比較花時間的核酸檢測（PCR）。此外，他也阻止研究巿面上不同快篩試劑的功效，並加以儲備。而這不但造成疫情爆發後試劑短缺，各地也因為使用的試劑不同，而使檢測準確率有很大的差異。

直到上星期，衛生當局才下令，要國家實驗室針對不同的試劑進行實驗，看哪種最準確。而在過去1年間，相關資訊輕而易舉地就能從其他國家獲得。結果這麼一做，就導致堆積大量檢體。這也使中央流行疫情指揮中心無法確切即時地掌握，新冠病毒多快地在哪裡，以甚麼方式傳播，而這些資訊對防控疫情十分重要。

此外，醫學專家指出，在本土疫情爆發前，台北將輕症病患安置在設備最好的病房內，以致如今醫院無法迅速收治大批的重症病患。

(中時新聞網)