網路正妹家家（王盈）去年爆出直播露點風波，一夕之間聲名大噪，為躲避風頭還關IG一個月。重新復出後，她繼續經營社群平台，近日透過限時動態PO出兩張養眼照，讓粉絲大飽眼福。

網紅家家昨（1日）在IG限時動態上傳24小時快閃辣照，第一張她綁著麻花辮，身穿碎花浪漫小洋裝，坐在鏡子前面瞇眼甜笑自拍，看起來十分青春洋溢；不過，因為她穿的是裙子，當雙腿屈膝坐下時，裙擺就會往後退，不僅露出纖細美腿，連半臀都看得到，神秘地帶若隱若現，超級養眼。

想不到幾個小時過後，網紅家家又大放送，她大膽不穿外褲，僅穿著深色丁字褲入鏡，一手插腰一手自拍，用相機紀錄身材變化，並替自己打氣：「練小屁屁的第五天，加油！」S型的火辣曲線令人為之一亮。

網紅家家去年連環爆走光風波，先是9月分享美妝試用品，照片卻出現男友被鏡子反射的「活體大衛像」畫面；過2個月換她出事，在一場直播中疑跟粉絲打賭10萬，挑戰直接換泳衣，過程中不慎噴飛白色平口內衣，4秒的露點畫面慘遭網友截圖流出，雙峰的真假還被大眾討論，網紅家家雖然火速把IG帳號設成不公開，仍吸引大批網友追蹤，一個月後，粉絲數從原本的13萬，擴增到20.9萬；截至現在，網紅家家的粉絲已高達27.5萬，呈現翻倍成長。不過，她已將簡介上的「王盈 家家 janice」刪除到只剩「王盈」兩個字，被指想斷開露點風波、重新出發。

(中時新聞網)