端午連假將至，縣長徐榛蔚呼籲減少移動，若真要返鄉，縣府提供預約快篩檢測，聯絡電話，將在各公路、機場、轉運站等6大場所張貼公告。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情持續延燒，花蓮今新增1例確診，累計36例確診。端午連假將至，花蓮縣長徐榛蔚呼籲減少移動，避免群聚、互訪增加染疫風險，不過若真要返鄉，縣府提供預約快篩檢測，返鄉學生或到花蓮洽公者，先預約，來到花蓮可直接前往衛生所快篩。快篩聯絡電話，將在各公路、機場、轉運站等6大場所張貼公告。

花蓮新冠肺炎疫情仍未降溫，不過目前並無社區感染之虞，但面對即將到來的端午連假，仍不免擔心疫情擴大。縣長徐榛蔚在今天下午疫情記者會指出，雙北確診人數越來越多，尤其新北，已從萬華區，蔓延到板橋、中和、土城、三峽等區域，花蓮更要謹慎以對，面對6月端午節到來，外出學生可能返家，縣府擬定預約篩檢作業。包括來到花蓮洽公的民眾，同樣可事先預約，一來到花蓮先到篩檢站，在篩檢等候結果間，也希望都能待在自宅，不要隨意移動。

此外，縣府明天會到台九線、台八線、台十一線、機場、火車站、轉運站等6大公共區域張貼公告，告知快篩預約專線，以提供民眾盡快聯繫。徐榛蔚建議民眾，端午連假，親友間可透過視訊、電話問候，避免出門或聚餐，減少染疫風險。

縣府公布：花蓮市衛生所(花蓮市新興路200號)成立免費新冠採檢站，採預約制度，對象為高風險區域無症狀民眾，或自外縣市返鄉之鄉親，時間為上午9-11時(200人)、下午2至4時(200)人，預約專線：03-8232280、03-8236523(服務時間每日上午8點至下午6點)；24小時預約簡訊：0988-537715、0975-500511 (簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆)，請檢測民眾務必配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

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