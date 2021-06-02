台北市文化大學爆出有4名住宿學生確診，校方緊急匡列造冊快篩，台北市政府也緊急啟動機動快篩隊到文化大學替學生做篩檢，北市聯合醫院總院長特助劉嘉仁指出，部分同學篩檢出有陽性，而機動隊成員都很優秀，提早在下午2點40分就完成任務；台北市長柯文哲也宣布，現場篩檢206位同學，快篩陽性共有13位，將送去居家旅館。

劉嘉仁說，現在還有幾位同學檢體在等待，會在記者會上報告，有篩出同學是有陽性，機動隊成員都很優秀，仁濟醫院醫師進度超前，把所有206位現場學生完成，來不及來採檢的部分會安排到剝皮寮篩檢站。

文化大學教務長方元沂指出，共用衛生部份能做的事情是定期消毒，因為最近有無症狀的感染，所以才會做普篩。

台北市長柯文哲表示，北市成立行動快篩站，有需要的地區就做，今天到文化大學第一次試辦，只要狀況明顯的就送醫院，狀況良好就送防疫旅館進行居家檢疫，迅速將群聚感染給處理掉。

柯表示，中央2日公布549例本土個案 （新增本土372例加校正回歸177例），但大家不用太驚慌，今天雖比1日327例多很多，但應是PCR核酸檢測的時間卡住，所以別緊張，若大家不是很堅持當天就要數據資料，就看一周的趨勢較正確，因陸陸續續補件會比較不清楚。

柯還說，這疾病一開始雖然從萬華區開始，但萬華看起來有一定程度的控制住，其他行政區則相繼出現，現在萬華有3個快篩站，1日快篩568人，大約有30個陽性反映，約5.3％，但每天的快篩人數不一樣，比例上上下下、不是很準，雖然有一定程度的控制，但感染問題尚未解決，目前疫情戰況膠著，還沒被消滅，要思考如何以最低成本，將疫情撐到可以普遍施打疫苗。

(中時 )