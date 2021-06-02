天道盟濟公會八里分會會長「阿八」林文章，今年遭水電工蔡易昇伏擊，林身中2槍死亡，蔡隨即跑到警局自首，士林地檢署偵結，認為蔡有計畫投案，並非真心悔悟願意接受裁判，依殺人罪嫌起訴，建請法院不要減刑。

起訴指出，42歲蔡男與八哥素昧平生，今年3月底，持手槍與6發子彈，在新北市八里區、阿八住家旁埋伏多日，4月12日下午2點多，見阿八外出，立即趨前開槍襲擊，打中阿八肩膀，導致多重器官創傷，當場死亡。

蔡開槍後，一直跑到蘆洲分局八里分駐所前，見後方有一名女子追趕，自知無法逃逸，隨即進入警局投案，並繳出手槍以及子彈，警方則在蔡的住家起出另外5發子彈。蔡聲稱，多年前曾遭「阿八」羞辱，一直積怨難消，終致開槍殺人。

起訴指出，蔡與阿八生活上並無交集，獨自居住在淡水，檢方一度懷疑幕後有藏鏡人，為了土方利益買凶殺人，並持續追查主使者，而蔡投案並非出於真心悔悟，全案依殺人罪以及違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

(中時 )