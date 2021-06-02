台北電影節自2019年開始推出「非常新人」企畫，每年引薦在外型和表演上具有明星特質與潛力的新秀，由影展扮演平台向觀眾介紹，也讓影視產業和演員能夠有互相接觸、合作的機會。今年台北電影節擴大並深化籌辦「2021非常新人」，不但首度公開對外招募並遴選，更特別策畫「演員工作坊」系列培訓課程，邀集影視界的講師及導演、演員親自授課，幫助新人們持續精進。受到疫情影響，台北電影節將延期至9月23日至10月7日舉行，10位非常新人今（2）日也在社群串連，呼籲大家做好防疫工作，期待在影展相見的時刻。

「2021非常新人」自一月首度公開對外招募，短短一個月就收到236件報名，經過監製李烈、演員陸弈靜、導演林書宇、導演連奕琦、導演傅天余、藝人經紀陳秀卿、選角指導游惠雯等7位業界專業人士參與評審，從主演電影劇情長片未超過三部的演員中，選出10位非常新人，包括：以《誰是被害者》獲頒金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的李沐；憑藉《青苔》榮膺金鐘獎迷你劇集（電視電影）新進演員獎的盧以恩；以《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》嶄露頭角的劉修甫；演出《翻牆的記憶》、《HIStory3—那一天》走紅的宋偉恩；在短片《伏魔殿》展現強大爆發力的林幻夢露；參演今年台北電影獎入圍最佳短片《軟弱的梨》的吳翰林；近期主演電影《艾莉絲旅館》、《高山上的熱氣球》的陸夏；在《返校》影集中表現亮眼的韓寧、黃冠智；演出電影《該死的阿修羅》的潘綱大。

有「最強怪物新人」之稱的李沐得知獲選，在IG寫：「很榮幸能夠成為這一屆台北電影節的非常新人，在這個非常時期，雖然沒辦法馬上和電影節相見，請不要氣餒。勤洗手、戴口罩，盡量減少出門，很快的我們與電影節將在九月見面。那個時候請記得來台北電影節與我相見、跟我一起看電影！」而林幻夢露則說：「很意外能夠入選2021北影非常新人，如今疫情嚴峻，我們要待在家好好防疫，出門戴上口罩、回家勤洗手，好好照顧身體。」

為深化「非常新人」培育影壇新秀的理念，本屆台北電影節將於下半年特別規劃「演員工作坊」，邀集易智言、林微弋、洪昰顥、閻柔怡、盧淑芬、馬汀‧霍勒吉（Martijn Hullegie）等擔任講師，為演員提供理解影視表演的精彩課程，內容包括演員基礎素養、表演技巧與聲音訓練、影視劇本判讀與造型美學等，演員林心如與游安順、導演連奕琦也將親身與學員們座談、分享經驗。期許為台灣影視產業培養基礎扎實，潛力無窮的閃亮之星。

而為了呈現「非常新人」獨一無二的面貌，今年影展特別邀請去年以《江湖無難事》拿下台北電影獎最佳造型設計獎的施筱柔統籌形象，由攝影師林科呈拍攝形象照，呈現10位演員獨特的明星特質與個人魅力。此外，「2021非常新人」為新秀們量身規劃系列活動，除了出席台北電影節影展期間的大小活動，藉此深入業界爭取各種曝光，也將邀請擔任影展期間的電影引言人，透過表演者的角度切入故事，再向全場影迷介紹電影，訓練台風之餘，也增加被觀眾看見的機會。

(中時 )