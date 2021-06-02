A股2日走跌，上證指數收跌27點，失守3,600點，終止兩連升。市場交投活躍，兩市成交合計約人民幣（下同）1.05兆元。

香港信報報導，上證指數早段高見3,629點，升4點或0.13％，其後由升轉跌，最多跌40點或1.11％，低見3,584點，全日收市報3,597點，跌27點或0.76％，成交4,546.78億元。

深成指曾高見15,051點，升16點或0.11％，隨後轉跌，低見14,793點，跌241點或1.6％，全日收盤報14,857點，跌176點或1.18％，成交5,582.99億元。

滬深300指數報5,289點，跌51點或0.97％；創業板指數報3,243點，跌57點或1.73％。

各類股個別發展，鋼鐵股跌2％；有色金屬、房地產股跌逾1％；金融、化工、水泥股走弱；石油股升逾4％；電力股升逾1％；煤炭股走穩。

(工商 )