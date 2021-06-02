華爾街日報報導，受大宗商品價格上升影響，中國製造商正拒絕接受新訂單，甚至考慮暫時停止生產，等待大宗商品價格恢復正常，或全球消費品需求降溫。報導指，此舉可能會給全球供應鏈帶來更大壓力，並導致更嚴重的通膨。一旦原料價格未如預期般下降，減產反而會對製造商構成更大的成本壓力。

原料價格飆升、工人短缺問題，已對中國的較小型製造商造成壓力，包括許多向歐美市場銷售產品的企業。雖然送分企業把成本轉嫁海外買家，但影響仍然很大，尤其很難將產品價格提高到足以抵消影響的程度，同時也要冒著被競爭對手搶走生意的風險。企業現在正在尋找其他解決方案，避免虧損。

總部位於廣東中山的吸力王電器有限公司，5月中旬宣布暫時停止接受新的訂單，並要求客戶等兩周後再議價，因為價格波動較大。該公司稱，自4月份以來八德一直處於虧損狀態，部分原因是金屬、玻璃和開關的價格大幅上漲。

當地一家玻璃廠亦表示，從年初至今，產品已加價約5％，但追不上成本上升一成的步伐。部分原因是政府關閉或限制了一些高污染工廠的生產，包括一些玻璃工廠。玻璃生產會排放大量二氧化碳，中國已承諾在2060年前實現碳中和。

報導提到，中國製造商推遲接單及減產，希望撐過原料成本急升的時期，以免蒙受重大損失。但與此同時，西方消費者正因紓困措施而擴大消費，從單車到手提電腦在內的各種商品訂單均已大幅增加，這給全球供應鏈帶來了壓力，推高了原材料價格，「如果原材料價格繼續上漲，或者西方消費者的需求沒有降溫，那麼製造商的對策可能會失效。在這種情況下，工廠限產只會加劇商品短缺，這反而可能會帶來更多的成本壓力」。

許多中國企業還面臨的另一個問題是，並不總是有足夠人力能滿足全球對其產品需求的激增。東莞的亞洲鞋業協會秘書長李鵬表示，亞洲地區鞋廠今年的訂單激增，但一直難以招到足夠多的年輕員工。這個問題並非廣東獨有，而是遍及全國。現在國內年輕人寧願當速遞員，也不願去工廠上班。

(工商 )