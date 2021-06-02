金融業員工確診再一樁！永豐投信2日表示，經由通報機制，一名員工在6月1日確診新冠肺炎，該名員工為內勤工作同仁，並未接觸任何客戶，該員在確診前十日即居家未進公司，將持續追蹤與關懷該名員工身心狀況，並提供必要的協助，永豐投信自5月17日起啟動分組居家、異地辦公，目前全員55％居家辦公，同時異地備援作業，公司營運一切正常。

永豐投信表示，因該名員工同住家人於5月21日出現身體不適，5月22日接獲通報後，立即請該員工在家休息並注意身體狀況，同時安排辦公區域全面消毒。該員工5月22日至醫院做PCR篩檢，一篩為陰性，惟居家期間陸續出現發燒症狀，經二篩PCR後，於6月1日確診為新冠肺炎陽性。

永豐投信自5月17日起啟動分組居家、異地辦公，該名員工自5月22日後就未再進入公司，但為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，辦公區域已全面消毒，並安排代理人執行其業務，且進一步提高居家辦公比例，並要求該員工同辦公室同仁進行居家自主健康管理。目前公司營運正常，投資人權益不受影響。

永豐金控與各子公司自5月17日起，已啟動營運不中斷五大防疫措施，面對疫情的嚴峻及員工確診，將嚴格要求員工加強落實，並以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。

(工商 )