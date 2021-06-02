【旅遊經 編輯部報導】

動物圈中，為了生存，許多動物或昆蟲都有擬態等偽裝能力，如大家所熟知的變色龍、柑橘類鳳蝶幼蟲(一二齡鳥糞狀，終齡的假眼)、枯葉蝶……但還有真正的高手隱藏在樹叢間，竹節蟲只要靜止不動，即使是保育員或養殖人員，怎麼聚精會神，還是得花點時間才能全找到。現在下一二張圖，您能找到幾隻竹節蟲呢？

長肛竹節蟲偽裝能力一流，找找看上面到底有幾隻呢？(圖片：台北市立動物園)

瘤竹節蟲白天喜歡停棲在樹幹上，找找看上面一共有幾隻呢？(圖片：台北市立動物園)

黑鳳蝶一二齡幼蟲擬態成鳥糞狀(攝影：洪書瑱)

鳳蝶終齡幼蟲有假眼，讓其他動物誤以為牠們很巨大(攝影：洪書瑱)

以台北市立動物園來說，昆蟲館飼養多種國內外的竹節蟲，設置在8個展示箱裡，有機會再前往時，面前有幾隻竹節蟲，不妨拿來考驗自己的耐心與眼力！

〝勿碰我〞竹節蟲外表有尖銳的刺棘可以保護自己(圖片：台北市立動物園)

黑魔鬼竹節蟲後翅收合起來的時候隱約可以看到鮮紅色的翅膀(圖片：台北市立動物園)

黑魔鬼竹節蟲受到干擾時會打開鮮紅色的後翅形成強烈對比的色彩 (圖片：台北市立動物園)

許多民眾對於竹節蟲的印象，多半是細細長長、長得像樹枝的蟲，但竹節蟲其實因為不同種類外觀可是變化多端，全世界的竹節蟲超過3,400種，牠們外型有的像樹枝，有的像樹葉，還有的質感像樹皮，而且模仿得微妙微肖。雖然昆蟲的基本特徵牠們都具備，但即便近在咫尺，卻常讓人看不到牠的存在。但有些種類還不怕您看，它具有警戒色，不但不用把自己隱匿起來，反而大辣辣的完全沒有在怕被發現牠們的身影。

臺灣的竹節蟲從低海拔到高海拔都有分布，但幾乎都是夜行性，白天要找到牠們難度較高，像偽裝成樹皮的瘤竹節蟲，晚上吃完飯會回到樹皮縫卡在裡面，貼平棲息的地方，白天一動也不動，想發現牠們真的很不容易。保育員就曾經晚上在一棵樹上看到超多竹節蟲，白天再去看一隻都沒有，其實牠們還是待在樹上，只是回到隱藏模式，讓保育員忍不住誇牠們是靠超級低調的生存策略。

竹節蟲在繁衍子孫方面也是一絕，通常雌蟲的體型較大、負責產卵，部分雌蟲也具有飛行能力，甚至不管有沒有交配，都可能會產卵繁殖(孤雌生殖)，只不過產下的卵孵化後都是雌蟲。雖然有人形容竹節蟲是女人國，但除了一些只有雌蟲的種類外，大部分的竹節蟲在野外都是行有性生殖，而牠們可能也具有孤雌生殖的能力。

竹節蟲為了保護自己，演化出各種禦敵策略，偽裝、擬態、化學防禦，想在自然環境找出隱身其中的竹節蟲並不容易，若有機會到野外不妨考驗自己的眼力，當你幸運發現牠們時，應該也會忍不住讚嘆牠們的隱身術！

圖片：台北市立動物園

(中時新聞網)