新冠肺炎疫情迄無降溫跡象，為減少近距離接觸，台南市知名「莉莉水果店」老闆李文雄，貼心為客人準備「不找零封套」，避免客人接觸到錢，李文雄說，這波疫情，大家都不好過，業績約僅剩之前2成，但考慮到員工生計，店還是會繼續開著。
李文雄以手繪的當季水果搭配自製不找零封套，希望減少客人付錢時找零的接觸，每個封套都有3個透明塑膠袋，消費者電話下訂後，將金額放入塑膠袋，取餐時再交給店員即可。此外，三級警戒期間也提供客人無須的下車的服務，現也正同步規畫相關的電子支付，以實際行動，落實防疫作為。
(中時 )
新冠肺炎疫情迄無降溫跡象，為減少近距離接觸，台南市知名「莉莉水果店」老闆李文雄，貼心為客人準備「不找零封套」，避免客人接觸到錢，李文雄說，這波疫情，大家都不好過，業績約僅剩之前2成，但考慮到員工生計，店還是會繼續開著。
李文雄以手繪的當季水果搭配自製不找零封套，希望減少客人付錢時找零的接觸，每個封套都有3個透明塑膠袋，消費者電話下訂後，將金額放入塑膠袋，取餐時再交給店員即可。此外，三級警戒期間也提供客人無須的下車的服務，現也正同步規畫相關的電子支付，以實際行動，落實防疫作為。
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