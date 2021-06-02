新竹竹北市日前出現1名醉漢在街上大聲咆嘯，全程未戴口罩，遭警方鳴笛後廣播警告，他眼見2名警察上前勸阻，竟怒吼說他是某分局長，要求警力支援，之後還改口稱自己是名檢察官，要求路旁民眾幫忙拍照蒐證；全長20分鐘的脫序行為被目擊者拍下，警方事後也依法開罰1萬5千元。

1名網友在臉書社團「竹北大小事」公開1則影片，影片中1名中年男子走在街頭未戴口罩，遭後方警車鳴笛後廣播要求戴上口罩，但男子疑似喝醉，竟在街頭大聲咆嘯；據三立新聞網報導，男子先是怒嗆「為何要戴口罩」，接著又說自己是某分局長，要求警力支援，一下又改口說自己是檢察長要求民眾蒐證，最後說自己是名醫師。

原PO事後在臉書上怒批該中年男「為什麼還是有老鼠屎一直在亂，一直增加社會的亂象，認真覺得罰15000真的太少了」，他說警察、醫護人員都相當辛苦，卻得面對這樣不理性、鬧事的民眾，「有錢就可以瘋狂咆哮嗎？」據了解，警方事後依《傳染病防治法》函請衛生局裁罰，開罰1萬5千元。

許多網友則留言，「勸導無效就直接開30萬給他，開到他肯戴口罩為止」、「這種期間，直接開罰啦」、「可以電擊嗎？」全國三級警戒延長至6月14日，民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。

(中時新聞網)