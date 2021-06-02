案8994足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8994家族群聚感染圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今新增1例，是萬華大舅案4260上月中旬前往花蓮遊玩，期間住在親戚家，同住共餐、打牌所造成的家族群聚感染，迄今已累計到13例。此外，雙北長照機構近日爆發人員相繼染疫，縣府已要求縣內長照機構分艙分流，疫苗接種部分，則是將機構人員列入施打對象的第二順位。

衛生局長朱家祥表示，案8994是一名60幾歲男性，為案6776的父親，來源仍是由萬華大舅造成案6556家族群聚案所延伸。上月26日其女兒確診後，就前往慈濟醫院PCR篩檢，結果呈陰性，隔天就一直在家中隔離，和同住妻子做好一人一室，保持社交距離，30日晚間出現發燒情形，當時不以為意，吃退燒藥，隔天持續發燒，31日晚間撥打防疫專線，主訴出現症狀後，公衛人員隨即安排至花蓮醫院採檢確診。迄今也已累計36例確診個案，90人居家隔離中。

台北市信義區某老人長照機構日前發生群聚感染後，新北市土城某養護中心也出現確診個案，新北市政府將針對各長照機構等單位的照顧者、被照顧者，進行篩檢，並優先讓其接種疫苗，避免長者染疫產生重症。

花蓮縣長徐榛蔚有感而發，上月28日已要求縣內的長照機構、療養院、24小時住宿的長照機構，院內醫護人員、照護員一定要進行分艙分流，禁止相互換班，嚴禁行政人員進入醫療管制區域，外聘的清潔員、電梯保養員等，則是禁止進入長照機構。

徐榛蔚強調，在機構內從事醫護的人員、照服員、工作人員等，縣府會盡力安排提早接種疫苗，安排在施打第二順位，延續安小安老政策。另外，疫苗抵達花蓮後，會啟動13鄉鎮衛生所、各大醫院及先前配合施打流感的診所，同步替民眾接種。

由於消防局救護人員也是防疫第一線，有接觸確診患者、出入高風險區的需求，衛生局協調慈濟醫院替消防局近300位救護人員分批接種疫苗；據統計，今天是第一批共有123位救護人員接種，消防局長林文瑞一早也現身醫院，捲起袖子讓醫護人員施打，盼能藉此增加救護人員的信心。

(中時 )