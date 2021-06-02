中央流行疫情指揮中心規劃開放企業給員工進行快篩，率先找來竹科試辦，但在指引未出爐前，卻有企業偷跑，要求職護幫做快篩。台灣職業健康護理學會表示，職護的工作是進行健康保護，不是醫療行為，若沒有醫師在，法規上並不允許。1周以來，已有8、9人因不想違法而被解約，呼籲政府若要開放，一定要與醫療機構合作，且要提供適當的裝備，保障職護的安全。

台灣職業健康護理學會理事長王紫庭表示，職護已經離開醫院多年，工作不是在醫療機構執行醫療諮詢，而是給企業員工進行衛教等健康保護，而採檢屬於醫療行為，若沒有醫師的指示就做， 並不符合《醫療法》及《護理人員法》的規定。

由於職場不是每天有醫師在，從法律來說就不允許職護進行快篩。王紫庭說，目前企業快篩的指引還沒出爐，就有企業偷跑，有職護不想違法，就被雇主貼上不配合的標籤，甚至為此失去工作。目前有出走情形的有3、4家特約機構顧問公司，一周以來，已累計8、9名職護離職。

王紫庭表示，對職護來說，要推動企業快篩，必須要有指引來說明依循是什麼，而不是還在擬定就讓企業偷跑。現在職護們都很恐慌，怕被貼標籤、影響考績、被解約、被迫離職等。職護沒有經過快篩訓練，離開臨床也很久，貿然執行不是個好作法，除非有事先準備。若要推動，應讓企業與醫療機構合作，推動一條龍服務，才能確保流程無虞。

王紫庭表示，職護雖同為醫事人員，卻遭受不平等待遇，疫苗打不到，現在還要被企業要求採檢，連基本裝備都沒有，就要被推上戰場，若職護倒下，誰來照顧企業員工的健康？她呼籲衛福部不要差別對待醫事人員。

對於企業偷跑的現象及職護的訴求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，企業快篩，基本上只要是使用的是我們食藥署核准的器材，執行的是醫事人員，和醫療機構合作就不會有問題。

(中時 )