疫情緊繃下，雙北傳出確診者對醫療人員暴力相向，台中市衛生局坦承5月18日台中也發生一件急診暴力，但與疫情無關；台中市長盧秀燕也譴責醫療暴力，她說，疫情期間醫療人員為照顧市民朋友承受很大風險，如果這時候還來亂的，一定嚴懲重罰。

台中市衛生局長曾梓展在6月2日的中市流行疫情指揮中心記者會上坦承，中市最近也發生過一件醫療暴力事件，據悉是一名男子某急診室就醫，情緒失控向醫護揮拳，該案也已移送偵辦。

盧秀燕強調，一定對醫療人員加強保護，並表示疫情期間醫護人員很辛苦，為照顧大家也面臨很大的風險，這段時間如果還如果現在還來亂的一定嚴懲重罰，絕不寬待，現在都什麼時候了，還在亂非常不應該，她也強調，已責令相關單位，加強保護醫療院區以及醫護人員的安全，並與檢警調單位建立連繫平臺，一有狀況發生，一定迅速保護醫護人員，讓他們沒有後顧之憂。

(中時 )