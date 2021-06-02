台灣疫情急速爆發，每天都有人因新冠肺炎病逝，目前累計137人死亡。台中市澄清醫院胸腔內科謝佳珍醫師分享3個心碎的案例，皆是家人成員確診後，被分配到北中南醫療院所，其中一名確診父親更難過地說「我好怕我的家散了」，讓謝佳珍心痛呼籲，大家忍受一時不便好好防疫，「別讓悲劇再上演」。

謝佳珍昨（1）日在個人臉書寫下，醫院最近收了一些新北市轉來的患者，這些患者本在集中檢疫所，但因為病情惡化，急需插管治療，因此轉送到台中澄清醫院救治，而這些患者每個人都有令人傷心的故事。

謝佳珍說，一名年輕人因到台北出公差染疫，而且是重症患者，同住的爸爸也確診，媽媽和弟弟目前正在居家檢疫，一家四口在4個不同的地方隔離、治療，這名爸爸曾向他表示「我真的不知道該怎麼辦？醫生你一定要幫幫我的重症兒，我好怕我的家散了。」令他難過得一句話也說不出口。

謝佳珍接著分享第二個故事，一名男子在工作場所染疫，傳染給同住太太及兒子，3人都被送往不同的地方治療、隔離，太太在北部的集中檢疫所，男子則是送至中部醫院，謝佳珍近日打電話給這名隔離的太太時，發現話明顯變少，講話也愈來愈喘，一問之下才知道對方因為病情惡化，已從檢疫所轉至醫院。

第三個故事是一對夫妻，一人在北部某醫院進行插管治療，另一人及其兒子在謝佳珍服務的醫院插管，兒子問「重症死亡率這麼高，是不是爸爸或媽媽很可能會失去一個？」這樣的問題令他當場愣住。

從疫情爆發至今，已有多個患者語帶哽咽的說，「醫生，你們有進去病房的話，幫我跟爸爸（媽媽或兒子）說要加油喔，我們都在等他回來喔，我們隔離後要再一起吃飯喔」因為很多家屬都知道，不一定回得去了。

謝佳珍感慨地說，所以一定要守住，不要再讓這種悲劇一再上演，這樣的劇本演到這就好，如果時間可以重來，我相信他們當中任何一個人，都會更加小心，更加容忍疫情帶來的不便。

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(中時新聞網)