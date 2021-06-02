高雄市宣布超市、賣場全面實施容留人數管制。（高市府提供）

高市府強化防疫，繼日前實施市場分流管制後，市長陳其邁今（2）日宣布5日起賣場、超市將實施人流管制措施，包含好市多、全聯、家樂福、美廉社、頂好、小北等營業場所均以營業面積「1坪1人」為容留上限，以利消費者保持社交距離。

高雄市經發局長廖泰翔指出，繼日前市場分流管控後，也有民眾反映應賣場、超市也希望跟進相關措施，經發局5月14日因應疫情升溫，旋即主動邀集各大百貨、賣場及超商業者研議防疫措施，包含防疫與民生物資整備、落實實聯制、戴口罩、加強清消等，並建立溝通平台快速聯繫及宣達政策。

廖泰翔表示，這次加嚴實施人流管制已徵詢好市多、全聯、家樂福、美廉社、頂好、小北等多家龍頭業者支持，盼相關業者務必配合落實執行。

廖泰翔說明，室內空間因應防疫需維持2公尺社交距離，換算每人約需3.14平方公尺空間方能達成，故以營業面積1坪（約3.3平方公尺）內1人為上限，首波以賣場、超市等人流高的營業場所優先執行。業者應確實依原則管制人流進入，降低群聚感染風險，經發局將從6月5日起展開稽查。

「少次、多買、快速離開。」廖泰翔呼籲，目前高雄民生物資供應穩定，請市民朋友至賣場購採購時，應保持2公尺社交距離，並以「少、多、快 」購物口訣一次夠足、快速完成，並多利用零接觸的電子支付結賬減少接觸。

此外，也請大家配合賣場管制措施，大家共體時艱配合防疫，才能有效阻斷疫情傳播，加速解封恢復正常生活。

家樂福南區公關經理呂承璁強調，將全力配合市府人流管制政策，也呼籲消費者配合經發局防疫購物「少、多、快 」口訣。同時，家樂福也建議民眾可做好「購物前先列清單」、「查詢賣場營業時間及狀況」、「做好個人防疫工作」、「一次買足一週份量」、「多使用零接觸電子支付結賬」及「回家後加強物品及衣服換洗清消」等6大步驟，才能快速購物又安心。

(中時 )