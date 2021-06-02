民進黨立委范雲日前開協調會將國籍機組員的防疫措施，改為「3+11」，被外界認為是這波疫情爆發的破口。民眾黨立委高虹安5月31日踢爆，疾管署回覆卻稱「3+11未做成會議紀錄」。對此，就有網友翻出台北市長柯文哲5月7日受訪談話，「有沒有那些專家的簽字會議紀錄？一定沒有啦」，藥師林士峰驚呼「先知啊」。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

高虹安近日指出，其實早在5月7日，民眾黨團就已第一次行文，要求衛福部提供3+11拍板決策的會議紀錄。再到31日，收到衛福部疾管署對於黨團協商承諾事項答覆說明：「未作成會議紀錄」。讓高虹安痛批，「這麼重大的防疫政策放寬，公家機關開會決定行政措施變更，竟然可以沒有會議紀錄！太誇張！到底是要保護誰、掩蓋什麼事實？」。

而臉書粉專「尚書大人真機靈」就翻出5月7日柯文哲談話，柯當時受訪稱「後來改成3+11，有沒有那些防疫專家的簽字會議紀錄？一定沒有啦」。柯文哲的神判斷令藥師林士峰嘖嘖稱奇，「時中部長不是說他會負責？負責就嘴巴說負責喔？」。

針對國籍機組員的防疫措施，疾管署5月31日祭出最新規定，原先「3+11」的隔離政策，自6月12日之後，沒有接種新冠疫苗的長程航班機組員，隔離措施將改為「5+9」模式(5天居家檢疫、9天自主健康管理)。

先知啊..... 3+11的會議紀錄呢？ 啊，時中部長不是說他會負責 啊~~ 負責就嘴巴說負責喔.......然後......就沒有然後了........ 由藥師林士峰發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)